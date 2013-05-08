T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye internette yok oldu

Umbrella’nın Baş Teknoloji Müdürü Dan Hubbard, “Yakın bir inceleme sonrasında Suriye’nin internette yok olduğunu söyleyebiliriz” dedi

08 Mayıs 2013 13:58

Siber güvenlik şirketi Umbrella’ya göre Suriye’deki internet trafiği Pazartesi günü belirli bir saat tamamen ölçülemez hale geldi. 

Suriye’deki sunucuların ülkedeki internet trafiğinde ani bir düşüş gördüğü ifade edildi.

Umbrella’nın Baş Teknoloji Müdürü Dan Hubbard, 'Yakın bir inceleme sonrasında Suriye’nin internette yok olduğunu söyleyebiliriz' dedi.

cnbce.com'un haberine göre, Google’ın dünya genelindeki şeffaflık raporunda da Suriye’deki tüm ürünler ve hizmetlerin en az iki saatten fazla çevrimdışı kaldığı ve hiçbir şekilde ulaşılamadığı belirtildi.

Savaşın olduğu ülkede en son Kasım ayında iki günden fazla süren bir internet erişimi sorunu yaşanmıştı.

ETİKETLER

suriyeinternetkesintiumbrella

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24