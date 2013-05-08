Suriye internette yok oldu

Siber güvenlik şirketi Umbrella’ya göre Suriye’deki internet trafiği Pazartesi günü belirli bir saat tamamen ölçülemez hale geldi.

Suriye’deki sunucuların ülkedeki internet trafiğinde ani bir düşüş gördüğü ifade edildi.

Umbrella’nın Baş Teknoloji Müdürü Dan Hubbard, 'Yakın bir inceleme sonrasında Suriye’nin internette yok olduğunu söyleyebiliriz' dedi.

cnbce.com'un haberine göre, Google’ın dünya genelindeki şeffaflık raporunda da Suriye’deki tüm ürünler ve hizmetlerin en az iki saatten fazla çevrimdışı kaldığı ve hiçbir şekilde ulaşılamadığı belirtildi.

Savaşın olduğu ülkede en son Kasım ayında iki günden fazla süren bir internet erişimi sorunu yaşanmıştı.