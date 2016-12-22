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BBC Türkçe

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Türkiye'nin saldırılarında 7'si çocuk 24 sivil öldü

Londra merkezli örgüt, Türkiye'nin El Bab'da düzenlediği saldırılarda 24 sivilin öldüğünü iddia etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerin 7'sinin çocuk, 10'unun kadın olduğunu öne sürdü.

22 Aralık 2016 21:48

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin El Bab kasabasındaki hava saldırılarında 24 sivilin öldüğünü iddia etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerin 7'sinin çocuk, 10'unun kadın olduğunu öne sürdü.

Gözlemevi'ne göre siviller, Türkiye'nin El Bab'ı IŞİD'den almak amacıyla düzenlediği hava saldırıları sonucu yaşamlarını yitirdi.

Örgüt internet sitesindeki haberinde, "Türk savaş uçakları bir muhabereyi kaybettikten 24 saat sonra El Bab'da katliam gerçekleştirdi" başlığını kullandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin El Bab kasabasındaki çatışmalarda yaşamını yitiren asker sayısının 16'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Bakan Işık: Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 16 askerimiz şehit olduFırat Kalkanı'nda en zorlu cephe: El Bab

Türk ordusu, muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab'ı IŞİD'den almaya çalışıyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonlarda Çarşamba günü 14, Perşembe ise 2 Türk askeri yaşamını yitirmişti.

24 Ağustos'ta başlatılan harekâtta bugüne kadar 37 Türk askeri hayatını kaybetti.

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