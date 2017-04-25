Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: 'Türkiye'nin saldırılarında 18 YPG'li öldü'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı düzenledi. TSK, belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkedeki hava saldırılarında Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) üyesi 18 kişinin öldüğünü bildirdi. Gözlemevi, ölenlerin YPG'nin savaşçıları ve medya yetkilileri olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin Haseke bölgesindeki YPG mevzilerine "eş zamanlı onlarca hava saldırısı" düzenlediğini belirten Gözlemevi, bir basın merkezinin de operasyonda vurulduğunu kaydetti.

Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdurrahman, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Mart ayında Fırat Kalkanı Harekâtı'nın sona ermesinden bu yana Türkiye'nin Suriye'de ilk kez hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Suriye'de PKK çizgisindeki PYD'nin askeri kanadı olan YPG daha önce Türk savaş uçaklarının Derik kenti yakınlarındaki komutanlığına düzenlediği hava saldırılarında bazı savaşçılarının öldüğünü açıklamıştı.

IKBY: PKK'nın Sincar'daki varlığı bölge halkı için sorun yaratıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yaptığı yazılı bir açıklamada, Türkiye'nin düzenlediği hava operasyonunun bölgede ağır hasara yol açtığını ve "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Bu bombardımana, Sincar'daki PKK varlığı neden olmuştur ve PKK'nın bu bölgedeki varlığı hem Kürdistan bölgesinin halkı hem de IKBY için sorun yaratmaktadır" denildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Korgeneral Cabbar Yaver de Türkiye'nin hava saldırıları ile ilgili olarak "Beşi peşmerge, biri asayişten 6 kişi şehit oldu" dedi.

AFP'nin haberinde, Yaver ve diğer Kürt yetkililerin TSK'nın PKK ile işbirliği yapan Ezidi bir milis grubu hedef aldığını söyledikleri belirtildi.

IKBY Başkanı Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonu da internet sitesindeki haberde 7 peşmergenin de yaralandığını, yaralıların Duhok'taki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

TSK: Operasyonlar aynı azim ve kararlıklıkla sürecek

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama ise şöyle:

"Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak'taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla; özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

"Bu bölgelerden ülkemize sızdırılan teröristler ve aktarılan silah ve malzemeler, hudut karakollarımıza yönelik taciz ve saldırılarda ve son olarak da Diyarbakır'da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanılmıştır."

Açıklamada operasyonların devam edeceği de kaydedildi.

Paylaşılamayan kasaba: Şengal

Şengal, IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile PKK arasında paylaşılamayan bir kasaba. Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sınırındaki kasaba resmi olarak Kürt bölgesine bağlı değil.

Statüsü referandumla belirlenecek olan tartışmalı bölgelerden olan Şengal 2014 yılında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından işgal edildi, PKK ve Kürt yönetimi güçleri birlikte müdahale etti.

Ancak IŞİD kasabadan çıkarılsa da PKK, IKBY'nin uyarılarına rağmen bölgeyi terk etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İkinci Kandil oluşturma gayretleri var' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Nisan'da NTV ve Star TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, "Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturmanın gayretleri var. Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde 2 bin 500 kadar orada PKK'lı var" demişti.

Erdoğan aynı yayında, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı'na da değinmiş, birinci etabı biten harekâtın "ikinci ve üçüncü etapları olacağını" söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım da daha önce yine NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde 24 Ağustos'ta başlatılan ve 216 gün süren harekâtta "IŞİD'in Cerablus, Çobanbey ve El Bab bölgelerinden temizlendiğini, 3 bini aşkın teröristin öldürüldüğünü, 600 ÖSO, 67 Türk askerinin şehit olduğunu" açıklamış, PYD'nin Türkiye sınırındaki Afrin ve Kobani kantonlarını birleştirilmesinin de engellendiğini belirtmişti.