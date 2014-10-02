Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Kobanê düşebilir!

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Kobanê'ye doğru ilerleyişinin sürdüğünü belirtirken, Kobanê'nin "çok yakında düşebileceğini" açıkladı.

IŞİD ve YPG arasında Kobanê yakınlarındaki çatışmalar sürerken, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

AFP’nin haberine göre, Gözlemevi, gece boyunca ABD uçaklarının IŞİD hedeflerini vurduğunu belirtirken, militanların Kobanê’ye ilerleyişinin sürdüğünü kaydetti.

Saldırılar sonucu YPG’lilerin Kobanê’nin batı ve güneydoğusunda geri çekilmek zorunda kaldığını bildiren Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, “IŞİD’in Kobanê’ye çok yakın zamanda girebileceğine dair endişeler var” ifadeleri kullanıldı.