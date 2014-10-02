T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Kobanê düşebilir!

Gözlemevi, gece boyunca ABD uçaklarının IŞİD hedeflerini vurduğunu belirtirken, militanların Kobanê’ye ilerleyişinin sürdüğünü kaydetti

02 Ekim 2014 14:57

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Kobanê'ye doğru ilerleyişinin sürdüğünü belirtirken, Kobanê'nin "çok yakında düşebileceğini" açıkladı.

IŞİD ve YPG arasında Kobanê yakınlarındaki çatışmalar sürerken, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

AFP’nin haberine göre, Gözlemevi, gece boyunca ABD uçaklarının IŞİD hedeflerini vurduğunu belirtirken, militanların Kobanê’ye ilerleyişinin sürdüğünü kaydetti.

Saldırılar sonucu YPG’lilerin Kobanê’nin batı ve güneydoğusunda geri çekilmek zorunda kaldığını bildiren Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, “IŞİD’in Kobanê’ye çok yakın zamanda girebileceğine dair endişeler var” ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

suriyekobanegöçSuriye İnsan Hakları Gözlemeviışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24