Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: IŞİD, Humus'ta en az 128 sivili infaz etti

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG), Humus kentinin kırsalındaki Karyatin kasabasında 128 sivilin IŞİD tarafından öldürüldüğünü duyurdu.
SİHG bugün (23 Ekim 2017) yaptığı açıklamada, bu kişilerin yaklaşık 3 hafta içerisinde öldürüldüklerini açıkladı.
Gözlemevi'ne göre en az 128 kişi, "rejimin ajanları" oldukları iddiasıyla infaz edildi.
Suriye ordusunun ülkenin doğusunda yürüttüğü operasyondan kaçan IŞİD militanları, Karyatin'e saldırarak Ekim ayı başında kasabayı ele geçirmişti.
Karyatin cumartesi günü (21 Ekim 2017) Suriye ordusu tarafından geri alınmıştı.
Suriye ordusu, bir süredir ülkenin doğusundaki Deyrizor'u IŞİD'in elinden geri almak için operasyon yürütüyor.
Ordunun operasyonlarına karadan İran destekli milisler ve havadan Rus jetleri destek veriyor.