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BBC Türkçe

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: İdlib'de son 24 saatte en az 19'u sivil 66 kişi öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'de cihatçı örgütler ile ordu ve hükümet yanlısı milis gruplarıarasında çıkan çatışmalarda en az 19'u sivil en az 66 kişinin öldüğünü duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib şehrinde cihatçı örgütler ile Rusya'nın havadan desteklediği Suriye ordusu ve hükümete bağlı birlikler arasında çıkan çatışmalarda son 24 saatte 66 kişinin öldüğü bildirildi.

Bu gelişmeyi duyuran İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmaların İdlib'in çevresinde ve Hama'da yoğunlaştığını aktardı. Gözlemevi, ölenlerden en az 19'unun sivil, bu kişilerden 7'sinin de çocuk olduğunu duyurdu.

Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, çatışmalarda ölenlerin 27'sinin Suriye askeri ve hükümete bağlı milisler olduğunu, 20'sinin de daha önce El Kaide'ye bağlı olan cihatçı Fetih el Şam örgütü militanları olduğunu söyledi.

Çatışma bölgesine yakın bir konumda bulunan AFP muhabiri, hava saldırılarının yoğun ve sık olduğunu bildirdi.

İdlib'in kontrolünü elinde bulunduran muhalifler, Cuma namazında sivillere evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Civar köyleri terk edip İdlib'in merkezine kaçan yüzlerce sivil de şehrin girişince uzun kuyruklar oluşturdu.

Suriye ordusu hafta içinde Hama'nın kuzeyinde bir savaş uçağının muhalifler tarafından düşürüldüğünü ve pilotun öldüğünü duyurmuştu.

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