T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: İdlib'de Rus uçağı düşürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'de bir Rus uçağının düşürüldüğünü ve pilotun esir alındığını iddia etti.

03 Şubat 2018 22:20

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdal Rahman, muhaliflerin İdlib'de bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Rahman'ın açıklamasına göre, paraşütle atlayan pilot esir alındı.

Ancak Gözlemevi, uçağın hangi muhalif grup veya gruplar tarafından düşürülmüş olabileceği konusunda bir açıklama yapmadı. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde radikal İslamcı gruplar etkin durumda.

Rusya'dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye rejim birlikleri, aralık ayının sonundan bu yana İdlib'in büyük bir kısmında kontrolü elinde bulunduran Heyet Tahrir el Şam örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor. Örgütün büyük bir kısmı, El Kaide'den ayrılayarak adını Fetih El Şam Cephesi olarak değiştiren örgütün mensuplarından oluşuyor.

AFP,rtr/BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LondraSuriyeHakları GözlemeviRusHakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdal RahmanGözlemeviHeyet Tahrir KaideFetihCephesiDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24