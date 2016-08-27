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BBC Türkçe

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Halep'te varil bombası saldırısı yapıldı, en az 15 ölü!

Saldırının taziye çadırına isabet ettiği bildirildi

27 Ağustos 2016 21:02

Suriye'nin Halep şehrinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere iki varil bombası saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'teki saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü duyurdu.

Gözlemevi, bombanın hafta başı yaşanan bir saldırıda ölenler için açılan taziye çadırında toplananların vurulduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, Halep'te önce bir varil bombası atıldığını daha sonra bölgeye giden kalabalık ve ambülansların ikinci bir varil bombası saldırısına uğradığını ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), hafta içi yayımladığı raporda Suriye'de hem Esad hükümetine bağlı birlikler hem de IŞİD'in kimyasal silah kullandığını açıklamıştı.

Diğer yandan Suriye'de çözüm arayışı için Cenevre'de görüşmeler devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Cuma günü yapılan görüşmede ateşkese ilişkin 'bazı belirsizliklerin ortadan kalktığını' ifade etti ancak 'bazı küçük meselelerin çözüm beklediğini' söyledi.

Lavrov da 'karşılıklı duyulan güvensizliğin azaldığını' kaydetti.

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