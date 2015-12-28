T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Çatışmalar Fırat'ın batısında sürüyor

Suriye Demokratik Güçleri, Cerablus’a doğru ilerliyor

28 Aralık 2015 12:23

Suriyeli Kürt gruplar ve Arap müttefiklerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Teşrin Barajı’nı ele geçirdi. Ankara’daki güvenlik birimleri, bölgeden gelen istihbaratlara göre YPG güçlerinin barajın üzerinde olduğu Fırat Nehri’nin batısına geçtiğine dair bilgi olmadığını belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, nehrin batı kıyısında çatışmalar olduğunu kaydetti.  

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Suriye sınırında Mare-Cerablus hattında hassas olan Ankara’nın, PYD’nin silahlı gücü YPG’nin Arap müttefikleri ile birlikte oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) stratejik açıdan büyük öneme sahibi Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı’nı ele geçirmesine abartılı tepkiler vermekten kaçınması dikkat çekti.

Kürt siteleri YPG güçlerinin Fırat’ın batısına geçtiğini iddia etseler de, Ankara’daki güvenlik birimleri bölgeden gelen istihbaratlar arasında bu yönde bir bilgi olmadığı iddiasındalar. Bir yetkili “Kendi istihbarat kaynaklarımızdan gelen bilgiler YPG güçlerinin barajın doğusunda olduğu yönünde. YPG’nin Fırat’ın batısına geçmesi durumunda müdahale edilip edilmeyeceği siyasi otoritenin tasarrufunda” dedi.

Başkent kulislerinde Teşrin bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeler öne çıkıyor:

Cerablus-Rakka bağlantısı kesildi: Ankara’nın özellikle Karkamış sınır kapısının karşısında yer alan Cerablus ile IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka arasındaki bağlantı kesileceği, dolayısıyla Rakka’dan Cerablus’a takviye güç gelmesi zorlaşacağı için Teşrin bölgesinin IŞİD’den temizlenmesini olumlu gördüğü öne sürülüyor.

Cerablus’un güneydoğusunda: Teşrin Barajı Fırat’ın ortasında ve Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği Cerablus’un güneydoğusunda kalıyor.

Stratejik önemi var: Barajın ele geçirilmesi bölge halkının enerji güvenliğini sağlamak için hayati önemde.

ABD desteği: Bu operasyona Türkiye’nin de içinde bulunduğu ABD liderliğindeki koalisyon güçleri hava taarruzlarıyla destek verdi.

ABD’den söz: ABD ile yapılan görüşmelerde Türkiye’nin Azez-Cerablus hattındaki hassasiyeti hatırlatıldı. ABD yetkilileri, Türk makamlarıyla temaslarda özellikle YPG güçlerinin Ankara’nın hassasiyetini zedeleyecek bir girişimde bulunmayacağını öne sürdüler. Koalisyonun hava desteği de Sarrin’den Türkiye’nin hassas olduğu kendi sınırına yani kuzeye doğru değil, Teşrin Barajı’nın bulunduğu güneye doğru oldu.

Araplarla birlikte: Operasyonu sadece YPG güçleri yapmadı. SDG içinde Arap muhalifler de var. SDG’yi PYD’nin yanısıra Burkan El Fırat, Suwar Ek Reqa, Süryani Askerlik Konseyi, Liva El Selçuki, Şems El Şimal ve El Cezire Tugayları’nın oluşturduğu biliniyor.

 

Gözlemevi: Nehrin batı kıyısında çatışma var

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı savaşçıların Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı’nın doğu kıyısını IŞİD unsurlarından temizlediğini ve barajı geçtiklerini bildirdi.

Gözlemevi başkanı Rami Abdülrahman, “Çatışmalar artık nehrin batı kıyısında sürüyor” dedi. ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğini de alan SDG, 23 Aralık’ta Teşrin Barajı’nı ele geçirmek üzere operasyon başlatmıştı.      

ETİKETLER

suriye demokratik güçlerifıratın batısıcerablusypg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24