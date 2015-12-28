Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Çatışmalar Fırat'ın batısında sürüyor

Suriyeli Kürt gruplar ve Arap müttefiklerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Teşrin Barajı’nı ele geçirdi. Ankara’daki güvenlik birimleri, bölgeden gelen istihbaratlara göre YPG güçlerinin barajın üzerinde olduğu Fırat Nehri’nin batısına geçtiğine dair bilgi olmadığını belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, nehrin batı kıyısında çatışmalar olduğunu kaydetti.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Suriye sınırında Mare-Cerablus hattında hassas olan Ankara’nın, PYD’nin silahlı gücü YPG’nin Arap müttefikleri ile birlikte oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) stratejik açıdan büyük öneme sahibi Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı’nı ele geçirmesine abartılı tepkiler vermekten kaçınması dikkat çekti.

Kürt siteleri YPG güçlerinin Fırat’ın batısına geçtiğini iddia etseler de, Ankara’daki güvenlik birimleri bölgeden gelen istihbaratlar arasında bu yönde bir bilgi olmadığı iddiasındalar. Bir yetkili “Kendi istihbarat kaynaklarımızdan gelen bilgiler YPG güçlerinin barajın doğusunda olduğu yönünde. YPG’nin Fırat’ın batısına geçmesi durumunda müdahale edilip edilmeyeceği siyasi otoritenin tasarrufunda” dedi.

Başkent kulislerinde Teşrin bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeler öne çıkıyor:

Cerablus-Rakka bağlantısı kesildi: Ankara’nın özellikle Karkamış sınır kapısının karşısında yer alan Cerablus ile IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka arasındaki bağlantı kesileceği, dolayısıyla Rakka’dan Cerablus’a takviye güç gelmesi zorlaşacağı için Teşrin bölgesinin IŞİD’den temizlenmesini olumlu gördüğü öne sürülüyor.

Cerablus’un güneydoğusunda: Teşrin Barajı Fırat’ın ortasında ve Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği Cerablus’un güneydoğusunda kalıyor.

Stratejik önemi var: Barajın ele geçirilmesi bölge halkının enerji güvenliğini sağlamak için hayati önemde.

ABD desteği: Bu operasyona Türkiye’nin de içinde bulunduğu ABD liderliğindeki koalisyon güçleri hava taarruzlarıyla destek verdi.

ABD’den söz: ABD ile yapılan görüşmelerde Türkiye’nin Azez-Cerablus hattındaki hassasiyeti hatırlatıldı. ABD yetkilileri, Türk makamlarıyla temaslarda özellikle YPG güçlerinin Ankara’nın hassasiyetini zedeleyecek bir girişimde bulunmayacağını öne sürdüler. Koalisyonun hava desteği de Sarrin’den Türkiye’nin hassas olduğu kendi sınırına yani kuzeye doğru değil, Teşrin Barajı’nın bulunduğu güneye doğru oldu.

Araplarla birlikte: Operasyonu sadece YPG güçleri yapmadı. SDG içinde Arap muhalifler de var. SDG’yi PYD’nin yanısıra Burkan El Fırat, Suwar Ek Reqa, Süryani Askerlik Konseyi, Liva El Selçuki, Şems El Şimal ve El Cezire Tugayları’nın oluşturduğu biliniyor.

Gözlemevi: Nehrin batı kıyısında çatışma var

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı savaşçıların Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı’nın doğu kıyısını IŞİD unsurlarından temizlediğini ve barajı geçtiklerini bildirdi.

Gözlemevi başkanı Rami Abdülrahman, “Çatışmalar artık nehrin batı kıyısında sürüyor” dedi. ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğini de alan SDG, 23 Aralık’ta Teşrin Barajı’nı ele geçirmek üzere operasyon başlatmıştı.