Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Bağdadi öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü yönünde "teyit bilgisine" ulaştıklarını açıkladı.

Suriye'deki savaşı gözleyen örgütlerin başında gelen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Direktörü Rami Abdulrahman, "Bu bilgiye örgütün liderlerinden ulaştık. Bilgi veren isimler arasında örgütün Deyr ez Zor bölgesindeki bir numaralı lideri de var" dedi.

Abdurahman, son 3 aydır Deyr ez Zor'da olduğu iddia edilen Bağdadi'nin ne zaman ve nasıl öldüğüyle ilgili ise bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Irak'ta yayın yapan El Sumayra televizyonu tarafından ortaya atılan iddiayla ilgili IŞİD'e karşı koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon'dan da bir açıklama geldi. Dillon Bağdadi'nin öldüğü yönündeki haberi doğrulayamadıklarını söyledi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da haberi doğrulayacak bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Uluslararası haber ajansı Reuters da şu noktada Bağdadi'nin öldüğü yönündeki haberi kaynaklarından doğrulatamadığını aktarıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Rakka yakınlarında IŞİD'ın komuta kademesinin biraraya geldiği bir toplantıyı hedef aldıklarını ve Bağdadi'nin bu hava saldırısı sırasında ölmüş olabileceğini açıklamıştı.

IŞİD'e yönelik hava saldırıları sırasında Bağdadi'nin sağ kolu Ebu Ali el-Anbari, örgütün "Savaş Bakanı" olarak anılan Ebu Ömer el Şişani ve Bağdadi'nin danışmanı Ebu Muhammed el Adnani öldürülmüştü.

IŞİD'in lideri Bağdadi kim?

El Bağdadi, Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra'da 1971 yılında doğdu. 2003 yılında selefi cihatçı gruplara katılan Bağdadi, Irak'ın işgali sırasında ABD askerleri tarafından yakalanarak hapise atıldı. Ancak, ABD askeri tehdit olarak görmediği Bağdadi'yi 1 yıl sonra serbest bıraktı.

Dünya Bağdadi'nin adını, 2014'te Musul'da bir camide verdiği vaaz sırasında Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyini kapsayan hilafet ilanı ile duydu.

IŞİD'i 3 yıl önce kuran Ebu Bekir El Bağdadi, şu an dünyanın en çok aranan teröristi. ABD, Bağdadi'nin yakalanması için 25 milyon dolarlık bir ödül koymuş durumda.

Paris, Brüksel, Londra, İstanbul gibi çok sayıda kentte terör saldırıları düzenleyen örgütün kontrolündeki bölgeler giderek azalıyor. Irak'ta Musul'u kaybeden örgüt, Suriye'de kalesi konumundaki Rakka'da kuşatılmaya başlandı.

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Reuters/AP,ÖA/BÖ