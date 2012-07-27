Suriye ile Ürdün arasında çatışma

Suriye ordusunun Ürdün'e kaçanlara ateş etmesi sonucu Ürdün sınır birlikleri ile Suriye askerleri arasında çatışma çıktı. Özgür Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise Esad güçlerinin büyük bir saldırı hazırlığında olduğu, 100'den fazla tankın Halep'e sevk edildiği iddia edildi.

Suriye'deki gerilim sınırı aştı Ürdün'e ulaştı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Suriye askerleri Dera kentinin eş-Şehab bölgesinden Ürdün'e geçmeye çalışan ailelere ateş açtı.

Ürdün sınır birliklerinin ateşe karşılık vermesi üzerine iki ülke askerleri arasında çatışma çıktı. Gelişme üzerine Ürdün'ün sınıra asker takviyesi yaptığı belirtildi.

1 çocuk yaşamını yitirdi

Ürdün Hükümet Sözcüsü Semih Muayıda, "Ürdün'e geçmek isteyen bir aileye Suriye askerleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti" dedi.

Çatışmada yaralananların Remsa Hükümet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten Muayide, "Çocuk yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Çatışmada yaralanan Ürdün askerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ürdün'e sığınma akını

Ürdün en fazla Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan ülke konumunda bulunuyor. Ürdün'e kaçan sığınmacıların çoğunu özellikle Şam ve çevre köylerden kaçan çocuk ve yaşlılar oluşturuyor. Sadece son 24 saatte Suriye'den Ürdün'e bin 500 kişinin kaçtığı bildiriliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Müdürü Ali Bibi Ürdün'lü yardım kuruluşları ile ortak hareket ettiklerini belirterek, şu ana kadar bin 800 çadır kurulduğunu ve oluşturulacak kamplarda toplam 133 bin sığınmacı yaşayabileceğini açıklamıştı.

'Esed büyük saldırı hazırlığında'

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu Komutanlarından Memun Gizzi'den de çaprıcı bir iddia geldi. Gizzi, Suriye askerlerinin Halep'e savaş uçağı ve tanklarla büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Hama ve Şam'dan 100'den fazla tankın Halep'e doğru sevk edildiğini aktaran Gizzi, bu geceden itibaren saldırının gerçekleştirileceğini iddia etti.

Başbakan Erdoğan'san açıklama

Bu arada, Londra'da konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Suriye-Ürdün sınırında yaşanan çatışma ile ilgili olarak, "Böyle bir şey bekliyorduk" dedi.

Ülkelerindeki şiddet nedeniyle Türkiye 'nin yanısıra Ürdün'e geçiş yapan çok sayıda Suriyeli var.

Sadece dün Ürdün'e geçen suriyelilerin sayısı 1500 Geçiş yapanların çoğunun çocuk, kadın ve yaşlı olduğu belirtiliyor.