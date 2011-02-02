-SURİYE İLE 40 YILLIK RÜYA GERÇEKLEŞİYOR HATAY (A.A) - 02.02.2011 - Asi Nehri üzerinde 1970'li yıllardan bu yana Suriye ile ortaklaşa kurulması gündemde olan ''Dostluk Barajı''nın temelinin, 6 Şubat Pazar günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacağı bildirildi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Altınözü ilçesine bağlı Ziyaret köyüne 2 kilometre uzaklıkta, kotu 103 metre, zeminden yüksekliği ise 22,5 metre olacak barajın yaklaşık 45 milyon TL'ye mal olacağını ifade etti. Sulamanın yanı sıra taşkınları önleme ve enerji üretimi amaçlı kullanılacak barajdan yılda ortalama 13 milyon 50 kilovat saat enerji üretiminin yapılmasının amaçlandığı ifade eden yetkililer, en kısa sürede tamamlanması hedeflenen barajdan Suriye tarafının da sulama ve enerji amaçlı yararlanacağı, bunun iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğini belirttiler. Antakya Ziraat Odası Başkanı Celal Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıllık ortak baraj hayalinin Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle iyi ilişkiler kurma politikasının sonucu olarak gerçekleşme aşamasına gelmesinin çiftçileri mutlu ettiğini söyledi. Hatay'ın, pamuk, buğday, yaş meyve ve sebze üretiminde ülkede önemli konumda olduğunu dikkati çeken Civelek, birden fazla ürünün hasadının yapıldığı Amik Ovası'nda son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların ve dolayısıyla su kaynaklarının giderek azalması nedeniyle beklenen verimin alınamadığını kaydetti. Hatay'ın, tarım arazilerindeki sulama sorunu nedeniyle ''bir damla suyu denize dökecek'' lüksünün bulunmadığını vurgulayan Civelek, şöyle devam etti: ''Lübnan'dan doğan, Suriye ve ardından Türkiye topraklarından geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen 287 kilometre uzunluğundaki Asi Nehri'nden 1970'li yıllara kadar sulamada çok iyi faydalanıyorduk. Ancak bu tarihlerden sonra Suriye'nin sulamaya önem vermesi ve bir takım barajları kurması sonucu Asi Nehri'nde yeterli miktarda suyun kalmaması nedeniyle sıkıntı yaşadık. Bunun üzerine iki ülke arasında ortak bir baraj kurulması gündeme geldi. Ancak iki ülke arasındaki bir takım sıkıntılar nedeniyle bu konuda herhangi bir sonuç alınamadı. 40 yıldan bu yana gündemde tuttuğumuz ve artık hayal olmaya başladığını düşündüğümüz baraj projesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın yakın ilişkileri sayesinde güzel bir şekilde sonuçlanacak. Pazar günü temel atma törenine Başbakan Erdoğan ile Suriye Başbakanı Muhammed Naci Itri katılacak.'' Dostluk Barajı ile Hatay'da aşırı yağışlarda yaşanan taşkınların önleneceğini belirten Civelek, ayrıca baraj sularının toplam 14 bin 827 hektar tarım arazisine can vereceğini söyledi. -ÜÇ BARAJLA SU SORUNUNA ÇÖZÜM- Karasu ve Afrin derelerinden cazibe yolu ile Asi Nehri'nden ise pompaj sistemiyle beslenecek olan Reyhanlı Barajı'nın gövde inşaatının da büyük oranda tamamlandığını, Karaçay Barajı'nda ise çalışmaların son sürat devam ettiğini ifade eden Civelek, Amik Ovası'nın su sorununun bu üç baraj sayesinde çözüme kavuşacağını kaydetti. Hizmete girecek 3 yeni barajla ovadaki ürün deseninin çeşitleneceğini belirten Civelek, ''Hatay'da 3 barajla çiftçimizin yüzü gülecek. Ayrıca Hatay'ın tarıma dayalı ekonomisi daha da canlanacak'' diye konuştu.