-Suriye, İİT toplantısına katılacak CİDDE (A.A) - 29.11.2011 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılması bekleniyor. İİT'den isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Suriye tarafından bakanın geleceğine dair teyit aldık" dedi. Aynı yetkili, Şam yönetiminden "kan banyosunu durdurmasının" isteneceği İİT İcra Komitesi toplantısına İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'nin de katılacağını belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere, Dışişleri Bakanları düzeyinde yarın toplanacak. Cidde'de açık katılımlı bir formatta yapılacak toplantıya, Türkiye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında bir heyetle iştirak edecek.