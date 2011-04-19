-SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI ŞAM (A.A) - 19.04.2011 - Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, "kitlesel yürüyüş, gösteri ve oturma eylemlerinden uzak durulması" uyarısı yapıldı. Resmi haber ajansı SANA'da yer alan bildiride, "Ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalar çerçevesinde halktan kitlesel yürüyüş, gösteri ve oturma eylemlerinden uzak durmaları" istendi. Bildiride, "vatandaşlardan güvenlik ve istikrarın sağlanması için güvenlik güçlerine yardımcı olmaları" talep edildi. -HUMUS'TA BİR ALBAY VE BİR ASTSUBAY HAYATINI KAYBETTİ Suriye'nin Humus kentinde bir albay ve bir astsubayın hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Champress internet sitesinde yer alan haberde, "silahlı grupların Humus kentinde açtıkları ateş sonucu Albay Muhammed Abdo Haddur ve Astsubay Hassan Mehrez'in hayatlarını kaybettikleri" kaydedildi. Olayın bu sabah meydana geldiği belirtilen haberde, "Albay Haddur'un öldürüldükten sonra saldırganlar tarafından yüzünün tamamen kesildiği" öne sürüldü. Saldırı sonrası Tuğgeneral Abdo Hızır Tellavi, 2 çocuğu ve yeğeninin medyada yayınlanan fotoğraf ve görüntüleri büyük tepki alırken, Humus Devlet Hastanesi Müdürü Dr. Vehib Tannus'un, "Kesinlikle insanlık dışı bir manzaraydı. Hayatım boyunca böyle vahşilik görmedim" ifadelerine yer verildi. Tuğgeneral Tellavi ve yakınları, Humus'ta binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile toprağa verilirken, olaylarda Albay Muin Mualla ve Binbaşı İyyad Harfuş'un hayatlarını kaybetmeleri de gerginliği artırdı. Cenaze törenlerinden görüntülerin verildiği haberlerde, Mualla'nın hamile eşinin "Sokakta, gözlerimizin önünde ona ateş açtılar, yardım etmek isteyenlere saldırdılar" ifadeleri yer aldı. Canlı yayınlara katılanların "kentte sadece geceleri ortaya çıkan silahlı kişilerin etrafa rastgele ateş açtıkları", "kent halkının akşam saatlerinden itibaren dışarı çıkmaya korktukları", "Humus halkının Tuğgeneral Tellavi ve yakınlarının öldürülmesi ve cesetlerinin tahrip edilmesini insanlık dışı bulduğu" yönündeki ifadeleri dikkat çekiyor. Humus kentinde pazar gününden beri devam eden olaylarda hayatını kaybedenler arasında, "dünyanın en genç mucidi" belgesi bulunan İsa Abbud'un da olduğu belirtildi. Haberlerde, yüzden fazla patentli icadı olduğu belirtilen 27 yaşındaki Abbud'un, kuzenini ziyarete giderken aracının yaylım ateşine maruz kaldığı bildirildi. Lazkiye kentinde yaşanan olaylarda yaralanan 18 yaşındaki Muaz Samir Kraytiş'in ise, "Halk otobüsü ile işten eve dönüyordum. Silahlı kişiler, otobüsü durdurdu ve her taraftan otobüse ateş açtılar" dediği belirtildi. Bu arada, "Dera kentinde üstleri tarafından işkence edilerek öldürüldüğü" öne sürülen bir askerin ailesi, haberleri yalanladı. Teşrin gazetesine açıklama yapan, askerin amcası Ali Haydar Kavman, "Yeğeninin elektrik çarpması sonucu öldüğünü, yabancı medya kanalları ve ajanslarda yeğeninin işkence sonucu hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu" söyledi. -SÜLEYMANİYE'DE İZİNSİZ GÖSTERİLER YASAKLANDI Irak'ın Süleymaniye kentinde izinsiz gösteri düzenlenmesi yasaklandı. Yetkililerin yayımladığı bildiride, Süleymaniye bölgesi güvenlik komisyonunun aldığı karar uyarınca bugünden itibaren tüm izinsiz gösterilerin yasaklandığı, bu kararı ihlal edenler hakkında adli işlem yapılacağı belirtildi. Bu arada, kentte önceki gün ve dün göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda yaralananların sayısının 95'e yükseldiği bildirildi. Göstericiler, bölgesel hükümetin istifasını, yolsuzluğa karşı mücadele edilmesini ve şubat ayında Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) muhafızları ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden 3 genç göstericinin ölümüne sebep olanlar hakkında yasal işlem başlatılmasını istiyor.