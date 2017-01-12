Suriye için Rusya'dan telefon trafiği

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev ile Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleriyle ilgili hazırlıkları görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in konuyla ilgili birçok kez Kazakistan'la temasa geçtiği duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ancak görüşmeler için henüz kesin tarih belirlenmediğini söyledi. Sözcü Peskov, Devlet Başkanı Putin'in önce görüşmelere ev sahipliği yapacak Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştüğünü ve hazırlıklar konusunda bilgi aldığını belirtti. Peskov, Rusya'nın Suriye görüşmelerine uzmanlar düzeyinde katılacağını da vurguladı.

Putin-Erdoğan görüşmesi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in daha sonra konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da telefonda bir görüşme yaptığını belirtti. Açıklamada Putin ve Erdoğan'ın Suriye'deki ateşkesin hâlihazırda devam etmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdikleri kaydedildi. Görüşmede, Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meselelerin ele alındığı ve soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde Suriye konusunun yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ateşkese uyulması halinde Astana görüşmelerin 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.

Rusya ve Türkiye garantörlüğünde kararlaştırılan ateşkes yaklaşık iki hafta önce yürürlüğe girmişti.

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DW/dpa, MK/BD