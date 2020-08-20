Suriye için korkutucu senaryo: 2 milyon kişi Covid-19 olabilir

Suriye’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının endişe verici bir boyuta ulaşabileceğine dair uyarılar yapılıyor.

Yıllardır savaşın ağır yıkımını yaşayan ülkede Şam yönetimi salgında şu ana dek bin 927 kişinin enfekte olduğunu, 78 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Al-Monitor’un haberine göre, bazı göstergeler asıl rakamların çok daha yüksek olduğunu işaret ediyor.

Doktorların ve sağlık görevlilerinin gerçek rakamları bildirme konusunda isteksiz davrandığını kaydeden haber sitesi, birçok yetkilinin ve kamuoyunca tanınmış isimlerin ülkede durumun kontrol edilmez halde olduğuna dair yorumda bulunduğunu ifade ediyor.

Covid-19 teşhisi konduktan sonra bir devlet hastanesinde tedavi gören Suriyeli ünlü aktör Ahmed Rafi’nin 9 Ağustos’ta verdiği röportajda, virüsle bağlantılı olarak günde 60 can kaybının yaşandığını söylediği aktarılıyor.

Diğer taraftan Suriye’de salgına dair güvenilir verilerin olmadığı bir ortamda London School of Economics and Political Science’ın (LSE) paylaştığı bir analiz, Suriye’de vaka sayısının ağustos sonu itibarıyla 2 milyonu bulabileceğini ileri sürüyor. LSE çalışmasına göre Suriye’de şu anda enfekte kişi sayısıysa 35 bin 500 civarında seyrediyor.

2 milyon vakaya ve 119 bin can kaybına ulaşılabilir

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ağustos ayı için 4 farklı ihtimali göz önünde bulunduran analizde, ilk senaryoya göre halkın salgınla ilgili bilinçlenmesinin yavaş olması ve hükümetin yayılmayı durduracak etkili önlemleri almaması durumunda 2 milyon vakaya ve 119 bin can kaybına ulaşılabilir.

Halkın kurallara riayet etmesi ve etkili önlemlerin alınmasının dikkate alındığı ikinci ve üçüncü senaryoya göre bu tedbirlerin derecesine bağlı olarak vaka sayısı 101 bin ile 290 bin arasında seyredebilir.

Bu üç senaryonun dahil edildiği aşamalı ilerlemeyi kapsayan 4. senaryoya göreyse 449 bin kişinin enfekte olması, 24 bin 100 kişinin de hayatını kaybetmesi öngörülüyor.

Analizin başyazarlarından olan LSE araştırmacısı Zaki Mehchy, Al-Monitor’e yaptığı açıklamada, “Suriye hükümeti mecburi olanlar dışında tüm ekonomik faaliyetlerin durdurulması dahil tam kapsamlı bir tecrit kararı almalı” ifadesini kullanıyor.