Suriye iç savaşın gölgesinde sandık başında

İsyan ve iç savaşın üç yıldan uzun süredir devam ettiği Suriye'de bugün başkanlık seçimi yapılıyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde oy verme işlemi TSİ 07.00'de başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yaklaşık 16 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi TSİ 17.00'de sona erecek. Ancak Suriye'de sadece ordunun kontrolündeki bölgelerde ve 9 bin 600 merkezde oy kullanılıyor.

Ülkeleri dışında yaşayan Suriyeliler ise geçen hafta sandık başına gitmişlerdi.

2000 yılında babası Hafız Esad'ın ölümünün ardından göreve gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Suriye'de yaklaşık 50 yıldır ilk kez Esad ailesinden birisinin seçimde rakibi var. Ancak bugünkü seçimde Beşar Esad'ın rakibi olan iki aday da (Mahir Haccar ve Hasan Abdullah El Nuri), hükümetin onayladığı ve kamuoyunda çok da tanınmayan isimler.

Seçimin gözlemcileri de Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi Esad rejimine destek veren ülkelerden.

Suriye Başbakanı Vael Halki ülkesi için "tarihi bir gün" yaşadıklarını söyledi.

Muhalifler: Düzmece bir seçim

Rejim karşıtlarının oluşturduğu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ise ülkede "düzmece" bir seçim yapıldığını vurguladı.

Batılı ülkelerin desteklediği SMDK Başkanı Ahmed el-Carba Suriyelilerden seçimi boykot etmelerini istedi.

Ahmed el-Carba, "Bir kasap, seçim sandıklarının sayısı seçmenlerin başına düşen roketlerin sayısına ulaşsa da, meşru bir Devlet Başkanı olamaz...Demokrasi bebeklerin kafatasları ve insanların cesetleri üzerinde inşa edilemez" dedi.

Esad ailesinin iktidardaki günlerinin sayılı olduğunu söyleyen el-Carba, yapılan seçimin kimseyi kandırmayacağını belirtti.

ABD yönetimi de daha önce Suriye'de mevcut şartlarda seçim yapılmasını "demokrasi parodisi" olarak nitelendirmişti.

162 bin kişi öldü

Suriye'de, 15 Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı isyan zamanla iç savaşa dönüşmüştü.

Rejim güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmalar sonucu yaklaşık 162 bin kişi öldü, üç milyon kişi de ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Şam yönetimi seçimlerde aday olmak isteyenlerin son 10 yıldır Suriye'de yaşamasını şart koşmuştu.

Bu kural zaten Esad'ın muhalifleri arasında olan ve yurt dışında yaşayan önemli isimlerin aday olmalarını engellemişti.

Şam'daki BBC muhabiri Jeremy Bowen ise seçimin Esad rejiminin kendisine güvenini yansıttığını aktardı.

Suriye'de son dönemde hükümet güçleri önemli asker kazanımlar elde etmiş, bazı muhalif gruplar da birbirleriyle çatışmaya başlamışlardı.