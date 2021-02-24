Suriye İç Savaşı sonrası yargılamalara emsal teşkil edebilir; eski Şam istihbarat ajanı, Almanya'da 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Suriye'de bir mahkeme eski bir Suriye istihbarat ajanı olan Eyad El Garib'i insanlığa karşı işlenen suçlara ortaklık yapmaktan suçlu buldu. Birçok kişi tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen dava, gelecekte Suriye İç Savaşı'nda insanlık suçu işleyenlerin nasıl sorumlu tutulacağı konusunda emsal oluşturabilir.

Şam'a bağlı istihbarat biriminde albay olarak görev yapan 44 yaşındaki Garib'in sık sık işkence uyguladığı gerekçesiyle gündeme gelen Suriye hapishanelerinden birinde emirleri uyguladığı belirtildi.

Hâkim Anne Kerber, "Sanık, işkence ve bireyin özgürlüğünü elinden alma biçiminde insanlığa karşı suçlara yardım ve yataklık ettiği için 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

Suriye'de yüz binlerce kişinin "devletin işkence sistemi" doğrultusunda "kaybedildiği" belirtiliyor. Garib geçen sene kendinden daha yüksek rütbeli bir yetkili olan Enver Raslan ile hakim karşısına çıkmıştı. Almanya iki yetkiliye de sığınma hakkı verirken onları ülkede gözaltına almıştı. Alman savcılar Garib ve Raslan'ı "sistemin dişlileri" olmakla suçladı.