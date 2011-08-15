-SURİYE HUMUS'A OPERASYON DÜZENLİYOR LEFKOŞA (A.A) - 15.08.2011 - Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus bölgesinde bu sabah tankların desteğindeki askerlerin operasyon düzenlediği bildirildi. İnsan Hakları Gözlem Örgütü adlı sivil toplum kuruluşu, özellikle Hula adlı yerleşim yerinden yoğun silah sesleri geldiğini belirtti. Hula'nın kuşatıldığını kaydeden sivil toplum kuruluşu, ordunun yoğun ateş altında arama yaptığını ve bazı kişileri gözaltına aldığını bildirdi. Bir başka Suriye sivil toplum kuruluşu da bu haberleri doğrulayarak, Hula'ya bu sabah çok sayıda tank girdiğini ve makineli tüfekle ateş açıldığını belirtti.