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Dünya

Suriye hükümeti: Operasyonları durduruyoruz

Annan'ın 12 Nisan sabah altıya kadar verdiği sürenin dolmasına bir gün kala Suriye'den açıklama geldi

11 Nisan 2012 20:48

Suriye hükümeti, ülkede ateşkes sağlanması için kendisine verilen sürenin dolmasına 12 saat kala önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, yarın sabahtan itibaren askeri operasyonların durdurulacağı belirtildi. Muhalifler ise ordu tanklarının Hama kentinin merkezine girsiğini bildirdi.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanlığı, ordunun yarın sabahtan itibaren askeri operasyonları durduracağını duyurdu. Haberde buna karşın Suriye ordusunun herhangi bir saldırıya karşı alarm halinde olacağı ifade edildi.

 
BM-Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan da çatışmaların yerel saatle 06.00'da durdurulacağı konusunda Suriye hükümetinden yazılı güvence aldığını söyledi.
 
Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi'nin yaptığı açıklamaya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim gönderdiği mektupta, Suriye hükümetinin "silahlı terör gruplarının sivillere ve hükümet güçlerine yönelik saldırılarına orantılı şekilde karşılık verme hakkı olduğunu" belirtti.
 
Suriye hükümetinin kabul ettiği Annan planı, Perşembe yerel saatle 06.00'ya kadar ülkede ateşkes sağlanmasını öngörüyor.
 

Ebu Adnan: Hama, kuşatma altında

 
 
Suriye Genel Devrim Konseyi, ülke genellinde bugün muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda ölü sayısının 31'e yükseldiğin bildirdi.
 
Hama Genel Devrim Konseyi Üyesi Ebu Adnan, ordu birliklerinin kente doğru ilerlediğini ve şehrin güvenlik güçlerince kuşatıldığını, bazı semtlere çok sayıda havan mermisi düştüğünü söyledi.
 
İdlib ve Halep'te operasyonların akşam saatlerinde tekrar başladığını ve bu kentlerde bir katliamın olmasından korktuğunu dile getiren Ebu Adnan, bazı kentlerde ise şiddetli çatışmaların meydana geldiğini kaydetti.
 
 

Davutoğlu’ndan G-8 ülkeleriyle telekonferans

 
 
Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında, Suriye ile ilgili eşgüdüm toplantısı yapıldığı bildirildi.
 
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nda bugün Suriye konusunda ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla eşgüdüm çalışmaları ve toplantıları gerçekleştirildi.
 
Diğer taraftan Davutoğlu'nun, bugün akşam saatlerinde Washington'da bulunan G-8 ülkeleri Dışişleri Bakanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği bildirildi.
 

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