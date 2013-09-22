Suriye helikopterini düşüren askerler ödüllendirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığının komuta kademesini bir araya getiren komutanlar toplantısı, dün Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Akın Öztürk başkanlığında, Diyarbakır'daki 2'nci Hava Kuvveti Komutanlığında yapıldı. Orgeneral Akın Öztürk toplantıdan önce düzenlenen ödül töreninde, geçen hafta sınırı ihlal eden ve uyarılara rağmen Türk hava sahasını terk etmeyen Suriye helikopterine yönelik angajman kurallarını uygulayan personele ödül verdi.

Orgeneral Öztürk'ün ilk kez başkanlık yaptığı toplantıda; bölgedeki gelişmeler değerlendirildi, Hava Kuvvetleri'nin "kıtasında etkin, bölgesinde lider hava, uzay ve bilgi gücü" olması hedefi doğrultusunda yürütülen projeler gözden geçirilerek, kısa, orta ve uzun vadeli konular ele alındı.

2'nci Hava Kuvveti Komutanı Hava Korgeneral Nejat Bilgin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, 1'inci Hava Kuvveti Komutanı Hava Korgeneral Abidin Ünal, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Mehmet Çetin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Korgeneral Mehmet Şanver, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Hava Korgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay Lojistik Başkanı Hava Korgeneral Atilla Gülan, Hava Lojistik Komutanı Hava Korgeneral Tayfur Fikret Erbilgin ve Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Güneykaya katıldı.

Orgeneral Akın Öztürk, toplantıdan önce düzenlenen ödül töreninde, geçen hafta sınırı ihlal eden ve uyarılara rağmen Türk hava sahasını terk etmeyen Suriye helikopterine yönelik angajman kurallarını uygulayan personeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de takdirlerini ileterek ödüllendirdi.

Orgeneral Öztürk, ödül töreninde, ulu önder Atatürk'ün gösterdiği hedeflere doğru adım adım yükselen Hava Kuvvetlerinin, vatan savunmasında üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ve daima hazır olduğunu belirtti.