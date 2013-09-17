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Ekonomi

Suriye helikopteri vuruldu, dolar tekrar 2 lirayı aştı

Türkiye'nin bir Suriye helikopterini düşürmesi kura yükseliş olarak yansıdı

17 Eylül 2013 13:49

Dün 1,99 liranın altına gerileyen ABD Doları, Türk jetlerinin Suriye'ye ait bir helikopteri düşürdüğü haberiyle tekrar 2 liranın üzerine çıktı.
 
Dolar/TL dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başkan adaylarından Lawrence Summers'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Fed'in aşırı gevşek para politikasının devam edeceği beklentisi ve Suriye gerginliğinin azalmasıyla olan son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1,99'un altına inmişti.
 
Suriye'ye yönelik bir askeri operasyon ihtimalinin hafta sonu ABD ile Rusya arasındaki anlaşma ile azalması küresel risk iştahını desteklerken dün Türkiye'nin bir Suriye helikopterini düşürmesi kura yükseliş olarak yansıdı.
 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sınır ihlali yapan bir Suriye helikopterinin Türk savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
 
Bu gelişmeyle birlikte tekrar tırmanışa geçen dolar, 2 lira sınırını aşarak 2,0027 lira oldu.

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