Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı çatışmada öldü

Suriye hükümeti yetkilileri, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Yakup İshak'ın, isyancıların Mlehia semtindeki hava kuvvetlerine ait bir tesise düzenlendiği saldırıda öldüğünü açıkladı. Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı grup da İshak'ın öldüğünü duyurdu.



BBC’de yer alan habere göre, örgütün direktörü Rami Abdülrahman, İshak'ın ölümünün “rejime önemli bir psikolojik darbe" olduğunu öne sürdü. AFP ajansı, isyancıların Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ele geçirmek için büyük çaba harcadığını ve isyancıların hava gücü olmadığı için İshak'a bağlı güçlerin nadiren seferber edildiğini belirtti.



Suriye ordusu Lübnanlı Şii grup Hizbullah'ın desteğiyle yaklaşık bir aydır isyancıları bu bölgeden çıkarmaya çalışıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ordunun başlangıçta bazı mevzileri ele geçirmesine karşın isyancıların belediye binası çevresindeki bazı binaları geri aldığını duyurdu. Suriye ordusu Şam'da denetimi elinde bulunduruyor. Ancak isyancılar, hava ve topçu saldırısına rağmen kentin eteklerindeki bazı kasaba ve köylerde hakimiyet sağlamış durumda.