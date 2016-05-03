Esad rejiminin kontrolündeki Hama’daki hapishanede mahkûmlar isyan başlattı
Mahkûmların, arkadaşlarının idam kararına itiraz ettikleri için isyan başlattıkları bildirildi
03 Mayıs 2016 22:51
Suriye'nin orta kesiminde bulunan Esad rejiminin kontrolünde olduğu belirtilen Hama kentindeki merkezi hapishanede isyan çıktığı bildirildi. AA muhabirinin cezaevi kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BeşşarEsed rejimi hapishanedeki tutuklulardan 5'ini idam etmek istedi. Mahkumların idam kararına karşı çıkarak bu kişileri teslim etmemesi üzerine, rejim güçleri Hama hapishanesine saldırdı. Rusya haber ajansı Sputnik’in haberine göre ise mahkumların gardiyanları esir aldığına dair iddiaların Esad rejimi tarafından yalanlandığını bildirdi.
Mahkumların hapishaneden paylaştıkları video şöyle: