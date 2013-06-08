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Dünya

Suriye halkının yarısı açlık çekiyor

Birleşmiş Milletler'den Suriye'ye yardım paketi

08 Haziran 2013 17:37

Unicef'in son açıklamalarına göre Suriye'de hala dört milyon çocuk yardım muhtaç. Acil insani yardım gerektiğini yineleyen Unicef, Birleşmiş Milletler nezdinde çalışmalar yapan yardım örgütleri, yıl sonuna kadar on milyon insanın yardıma muhtaç olacağını vuguladı. Bu rakamın ülke nüfusunun yarısını oluşturduğunu ve buna biaen beş milyar dolarlık bir kampanya başatıldığını duyurdu.

 

Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan 1,5 milyar dolarlık daha önceki bir bağış kampanyasında hükümetler, yeterince hızlı davranmadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti.

 

O kampanyada hedeflenen miktara henüz ulaşılamamış olunsa da BM yetkilileri, 1,2 milyar dolarlık kısmın taahhüt edildiğini belirtiyorlar.

 

Bugün Cenevre'de bir açıklama yapan BM yetkilileri, Suriye'de giderek kötüleşen insanî durum karşısında ihtiyaç duyulan para miktarını arttırmak zorunda kaldıklarını açıkladılar.

 

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2013 sonuna kadar en az 3,5 milyon Suriyeli'nin ülke dışında yaşıyor olması bekleniyor.

 

Yıl sonuna kadar Suriye içindeyse evlerinden ayrılmak zorunda kalan yaklaşık yedi milyon kişinin insanî yardıma muhtaç şekilde yaşıyor olacağı tahmini yapılıyor.

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