-SURİYE GÜNE SALDIRILARLA BAŞLADI ŞAM (A.A) - 23.03.2011 - Suriye devlet televizyonu, hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin öldüğü Deraa kentinde silahlı bir grubun ambulansa saldırarak 4 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Televizyon, "silahlı bir çetenin" bugün Deraa'da ambulansa saldırarak doktor, sağlık görevlisi, ambulans şoförü ve bir polisi öldürdüğünü belirtti. Televizyon, güvenlik güçlerinin bazı saldırganları öldürdüğünü ve yaraladığını kaydederek, kaçanları arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Deraa kentinde dün gece gösteriye müdahale eden güvenlik güçlerinin 5 protestocuyu öldürdüğü, 10'unu da yaraladığı belirtilmişti. Suriyeli bir insan hakları savunucusu, güvenlik güçlerinin Şam'a 100 kilometre uzaklıktaki Deraa'da bulunan Ömeri camisinin etrafında oturma eylemi yapan göstericilere göz yaşartıcı bomba attığını ve gerçek mermilerle ateş açtığını söylemişti.