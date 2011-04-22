Suriye göstericilere ateş açtı

T24- Suriye'de Cuma namazından sonra Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı protesto eden göstericilere ateş açıldı.







Görgü tanıkları Şam'da binlerce kişinin katıldığı gösteride en az üç kişinin yaralandığını duyurdu.

Humus ve Hama kentlerinde de proetstoculara ateş açıldığı haber veriliyor.

Güney'deki Der'a kentinde en az 100 bin kişinin toplandığı haber veriliyor.

Beşar Esad, göstericilerin talepleri doğrultusunda dün 48 yıldır yürürlükte olan olağanüstü hali kaldırmıştı. Esad ayrıca, devlet güvenlik mahkemelerini feshetmiş ve barışçıl gösterilere izin verileceğini açıklamıştı.

İnsan hakları örgütleri haftalardır devam eden gösterilerde şu ana kadar 200'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.

İnsan Hakları İzleme örgütü Human Rights Watch'tan Joe Stork, bugünkü eylemler başlamadan önce Esad'ın şiddete başvurmayarak samimiyetini göstermesi çağrısında bulunmuştu.

Sözcü, "Reformlar ancak güvenlik güçleri protestocuları öldürmekten, gözaltına almaktan ve onlara işkence yapmaktan vazgeçerse anlam kazanır." demişti.





Muhalefet ne istiyor?





Reform adımlarını yeterli bulmayan binlerce Suriyeli Cuma namazından sonra bugün de sokaklara döküldü.

Bir görgü tanığı, Reuters ajansına telefonla, Şam yakınlarındaki Duma'da askerlerin açtığı ateş sonucu üç kişinin yaralandığını söyledi. Bu kişi, "Bacaklarından vurulan üç yaralıya yardım ettim" dedi.

En büyük gösterinin Mart ayında protesto eylemlerinin kanlı bir şekilde bastırıldığı Der'a kentinde yapıldığı haber veriliyor. Göstericiler, Esad'ın istifasını istiyor. Suriye makamları yabancı gazetecilere ülkeye giriş izni vermediği için sağlıklı haber alınamıyor.

Suriye muhalefetini temsil eden eden bir çatı örgütü, "Suriyeli eylemciler ulusal kurumların yeniden ve hızlı bir şekilde yapılandırılmasından başka birşey istemiyor" dedi.

"Suriye Yerel Örgütlenme Komiteleri" adıyla yayımlanan bildiride talepler şöyle sıralandı:



İşkence, cinayet, tutuklamalar ve şiddete son verilmesi

Devletin gösterilerde ölenler için üç günlük yas ilan etmesi

Ölümlerle ilgili soruşturma başlatılması ve bulgular ışığında adli sürecin işletilmesi

Tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması

Cumhurbaşkanının görev süresinin iki dönemle sınırlandırılması dahil Suriye Anayasası'nda değişiklikler yapılması

Suriye hükümeti, göstericilerin taleplerine kulak verdiğini söylüyor.