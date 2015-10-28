Suriye görüşmelerine İran da bekleniyor



Suriye'deki iç savaşın bitmesi için çözüm yollarının ele alındığı görüşmelere İran'ın da davet edilmesi söz konusu.

Viyana'da 23 Ekim'de dışişleri bakanları düzeyinde başlayan görüşmeye Rusya, ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan katılmıştı. Ancak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, görüşmenin kapsamını geniş tutmak istediklerini ve görüşmelerin devamına başka ülkelerin de davet edileceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Viyana'da 30 Ekim'de devam edecek görüşmede Şam'da siyasi geçiş sürecinin masaya yatırılacağını ve yaklaşık 12 ülkenin temsilcisinin katılımının söz konusu olduğunu belirtti. Bu ülkeler arasında İran'ın da bulunduğu tahmin ediliyor.

Görüşmeye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın katılmasının planlanmadığını belirten sözcü, ABD adına yine Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Viyana'ya gideceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kerry ve Rus Bakan Sergey Lavrov'un salı günü telefonla görüştükleri ve iki bakanın da bölgedeki önemli hükümetlerinin sürece katılımının önem taşıdığı konusunda görüş birilği içinde oldukları ifade edildi.