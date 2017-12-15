Suriye görüşmelerinde bir kez daha hayal kırıklığı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, Suriye'de barış konulu "Cenevre 8" görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. İkili görüşmeler yapıldığını ancak gerçek bir müzakere ortamının oluşmadığını kaydeden De Mistura, Suriye yönetimine atıfla, "Hükümetin bu görüşmelerde diyalog ve müzakere için bir yol aradığını görmedim" dedi. Muhalif grupların ise çaba gösterdiğini belirten BM Suriye Özel Temsilcisi, Suriye yönetimi temsilcilerinin "sadece terörizm hakkında konuşmak istediği" değerlendirmesinde bulundu. Temsilci, görüşmelerin başarısızlığa uğramasıyla "altın bir fırsatın kaçırıldığını" söyledi.

Cenevre görüşmelerinin son turu olan Cenevre 8, 28 Kasım'da başlamıştı. Esad yönetimi temsilcileri Cenevre'ye geç gelmiş ve iki hafta süresince de ara ara Şam'a geri dönmüştü. De Mistura görüşmelerin amacının, yeni bir anayasa hazırlanması ve BM gözetimi altında ülkede yeni bir seçim yapılmasını sağlamak olduğunu açıklamıştı.

Diğer turlarda olduğu gibi görüşmelerin bu turunda da çatışmanın tarafları BM Temsilcisi De Mistura ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Suriye Heyeti Sözcüsü Beşar El Cefari ise muhalif grupları ön şartlar koyarak görüşmeleri sabote etmekle suçladı. El Cefari, bu grupların Suriye Devlet Başkanı Esad'ın istifasını istedikleri bir sonuç bildirgesine rastladığını söyledi. El Cefari, De Mistura'yı da 'BM arabulucusu rolünü sarsmakla' itham etti.

Yedi yıldan bu yana devam eden Suriye iç savaşında 340 bin dolayında kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

dpa/DW/BÖ/AÜ

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