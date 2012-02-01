Suriye görüşmelerinde anlaşma yok

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Çatışmalar sürüyor

Arap Birliği tarafından hazırlanan ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın desteklediği karar taslağı, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın görevini bırakması çağrısı yapıyor.Tasarıyı Güvenlik Konseyi'ne sunan Katar Başbakanı Şeyh Hamad Bin Casım Bin Cabir El Tani, Beşar Esad'ın 'ölüm makinesinin' durdurulması için üye ülkeleri harekete geçmeye çağırdı. Ancak Güvenlik konseyi'nin iki daimî üyesi Çin ve Rusya, karar taslağıyla getirilen planın Suriye'de 'rejim değişikliği' anlamına geldiğini belirterek karara karşı çıkıyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Rusya'nın politikası insanları istifaya çağırmak değildir. Hükümet güçlerinin sivillere karşı güç kullanmasını elbette kınıyoruz. Ancak aynı şekilde silahlı grupların hükümet güçlerine saldırmalarını da aynı şekilde kınıyoruz" dedi.Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri bakanı Hillary Clinton ise karar taslağının metni üzerindeki görüşmelerin devam edeceğini söyledi.Clinton "Önümüzdeki günlerde, Cumhurbaşkanı Esad'a açık bir mesaj verecek karar metni üzerinde Güvenlik Konseyi'nde bir uzlaşma sağlamaya çalışacağız" dedi.Birleşmiş Milletler, geçen yıl Mart ayında başlayan şiddet olaylarında bugüne dek 5400 kişinin öldüğünü tahmin ediyor.Güvenlik Konseyi'nde bir uzlaşma aranırken, Suriye'deki muhalif grupların yaptığı açıklamalara göre, pazartesi ve salı günleri meydana gelen şiddet olaylarında yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında çocukların ve Suriye ordusundan kaçarak muhaliflere katılan beş askerin de olduğu belirtiliyor.Başkent Şam'ın kuzeyindeki bazı kasabalarda da şiddetli patlamalar ve çatışmalar olduğu haberleri geliyor. Muhalefetin güçlü olduğu kentlerden Humus'ta ise rafinerileri besleyen ana petrol boru hattında bir patlamanın ardından yangın çıktığı bildiriliyor.Direnişçi gruplar, yangının hükümet güçlerinin açtığı ateş sonucunda başladığını iddia ediyor. (BBC Türkçe)