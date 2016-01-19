Suriye görüşmeleri ertelenebilir

Önümüzdeki hafta yapılması planlanan Suriye barış
görüşmelerinin katılımcılar konusundaki anlaşmazlık
nedeniyle ertelenebileceği açıklandı. Birleşmiş Milletler
(BM) sözcüsü Farhan Hak Suriye destek grubunun önde gelen
devletlerin buluşmaya kimlerin katılacağına karar
vermelerinin ardından davetiyelerin yollanacağını söyledi.
Sözcü BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un uzlaşma
gayretlerini arttırmaları için taraflara çağrıda
bulunduğunu belirtti.
Farhan Hak, BM'nin Suriye barış görüşmelerinin 25 Ocak'ta
Cenevre'de başlatılmasından yana olduğunu ancak buluşmanın
ertelenmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
Suriye muhalefetini hangi grupların temsil edeceğine dair
görüş ayrılıkları giderilemedi. Suudi Arabistan
müzakerelerde ortak tutum sergilemeleri için muhalif
grupları aralık ayında Riyad'a davet etmiş ancak Rusya
bazı grupların Riyad buluşmasına çağrılmamasını
eleştirmişti.
Suudi Arabistan Ahrar el Şam gibi radikal grupların da
Cenevre görüşmelerine katılmasını isterken, Rusya, Şam
yönetiminin müsamaha ettiği ılımlı muhalefetin de temsil
edilmesinde ısrar ediyor. Türkiye, Batılı devletlerin
cihatçılarla mücadelede önemli müttefik addettiği Kürt
gruplarının Cenevre'ye çağrılmasına karşı çıkıyor. Beşar
Esad yönetimi nihai kararını, görüşmelere katılacak
muhalif grupların açıklanmasından sonra vereceğini
duyurmuştu.