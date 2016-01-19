Suriye görüşmeleri ertelenebilir

Önümüzdeki hafta yapılması planlanan Suriye barış

görüşmelerinin katılımcılar konusundaki anlaşmazlık

nedeniyle ertelenebileceği açıklandı. Birleşmiş Milletler

(BM) sözcüsü Farhan Hak Suriye destek grubunun önde gelen

devletlerin buluşmaya kimlerin katılacağına karar

vermelerinin ardından davetiyelerin yollanacağını söyledi.

Sözcü BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un uzlaşma

gayretlerini arttırmaları için taraflara çağrıda

bulunduğunu belirtti.

Farhan Hak, BM'nin Suriye barış görüşmelerinin 25 Ocak'ta

Cenevre'de başlatılmasından yana olduğunu ancak buluşmanın

ertelenmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Suriye muhalefetini hangi grupların temsil edeceğine dair

görüş ayrılıkları giderilemedi. Suudi Arabistan

müzakerelerde ortak tutum sergilemeleri için muhalif

grupları aralık ayında Riyad'a davet etmiş ancak Rusya

bazı grupların Riyad buluşmasına çağrılmamasını

eleştirmişti.

Suudi Arabistan Ahrar el Şam gibi radikal grupların da

Cenevre görüşmelerine katılmasını isterken, Rusya, Şam

yönetiminin müsamaha ettiği ılımlı muhalefetin de temsil

edilmesinde ısrar ediyor. Türkiye, Batılı devletlerin

cihatçılarla mücadelede önemli müttefik addettiği Kürt

gruplarının Cenevre'ye çağrılmasına karşı çıkıyor. Beşar

Esad yönetimi nihai kararını, görüşmelere katılacak

muhalif grupların açıklanmasından sonra vereceğini

duyurmuştu.