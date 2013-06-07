Suriye, Golan Tepeleri'ndeki geçidi isyancılardan geri aldı

BBC'nin haberine göre Suriye ordusunun, İsrail'in denetimi altındaki topraklara yakın olan geçiş noktasını geri almak için tank ve zırhlı araç kullandığı bildirildi. Çatışmaların ardından bölgenin sakin olduğu, İsrail'in kontrolü altındaki bölgede çiftçilerin işlerine geri döndüğü ifade edildi. İki Suriyeli tedavi için İsrail hastanesine kaldırıldı.

BBC'ye konuşan İsrail ordusundan bir kaynak, Bu sabah Golan Tepeleri'nde İsrail ile ateşkes hattı yakınındaki Kunetra geçiş noktasındaki çatışmalar sonucunda isyancılar birkaç saatliğine denetimi ele geçirdiğini ancak Suriye ordusunun tank ve zırhlı araçlar eşliğinde yürüttüğü operasyonla denetimi geri aldığını açıkladı. İsmi açıklanmayan kaynak, Suriye'nin bu operasyonla İsrail ile ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini, ancak İsrail'in bu konuda bir girişimde bulunmayacağını belirtti. Bölgenin BM'e bağlı Avusturyalı barış gücünün gözetiminde olduğu, askerlerin çatışamlardan zarar görmeden çekildiği bildirildi.

İsrail, Suriye sınırları içerisinde yer alan Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal etmiş, 1981'de de uluslararası toplumun kabul etmediği bir şekilde bölgeyi ilhak etmişti.

İsrailli yetkililer, Suriye'deki iç savaşın sınır ötesine taşması ve isyancı güçler arasında bulunan İslamcı radikallerin Golan Tepeleri'ni kullanarak İsrail'e saldırı düzenlemesi yönündeki kaygılarını ifade etmişti.



Uluslararası tepkiler



Suriye ordusu, üç hafta süren kuşatmanın ardından Hizbullah'ın desteğiyle dün Kuseyr'i geri aldı.

ABD, Suriye'nin müttefikleri İran'ı ve Lübnanlı Hizbullah'ı, ülkedeki rejim yanlısı savaşçılarını geri çekmeye çağırdı. Suriyeli isyancılar Hizbullah'ı kendi evinde vurma tehdinde bulunarak dün Lübnan'daki Baalbek bölgesine roket atışları düzenledi.

Fransa ise Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusunda artan delillerin "uluslararası toplumu harekete geçmeye ittiğini" söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Francois Hollande, "Sadece uluslararası hukuk çerçevesinde harekete geçebiliriz" dedi.

BBC'nin Beyrut muhabiri Jim Muir, son dönemlerde dünyanın dikkatlerinin Kuseyr'deki çatışmalara yoğunlaştığını, fakat diğer bölgelerde de benzeri çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Muir, rejim güçlerinin özellikle başkent Şam çevresindeki banliyölerde isyancıları püskürtmeye çalıştığını söyledi. BM tahminlerine göre Suriye krizi başladığından bu yana 80 bin kişi öldü, 1,5 milyon kişi de göç etti.