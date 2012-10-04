Suriye gerginliği piyasalara nasıl yansıdı?

Suriye'ye ilişkin artan endişelerle güne düşüşle başlayan İMKB toparlanmaya çalışıyor. Dolar 1,8070 liraya kadar yükseldi.



Suriye tarafından Akçakale'ye atılan bir top mermisinin ardından Türkiye'nin karşılık vermesiyle artan gerginliğin etkisi piyasalara sınırlı oldu.

İMKB açılışta yüzde 0.28 düşüşle 66 bin 635 puana geriledi. İMKB'de yatay bir seyir bekleniyor.

Kur ve faiz güne Suriye'ye ilişkin endişelerle yükselerek başladı. Dünü 1,79 seviyesinden kapatan dolar bu sabah 1,80'in üzerine yükseldi. Dolar 1,8070 liraya kadar çıktı.

Bir bankanın bono masası işlemcisi "Piyasadaki tüm tepki Suriye ile artan endişelerin yansıması" derken, başka bir bankanın döviz masası müdürü ise şöyle dedi: "Piyasadaki tepki savaş ortamına ilişkin bir endişe. Bono tarafında tepkinin daha sert olduğunu görüyoruz. İlk tepki tamamen Suriye endişesine ilişkin olsa da ben çok kalıcı bir etki beklemiyorum. Gün içinde piyasa mutlaka gergin olacaktır. Ancak ilk tepkinin ardından olayın hangi boyutta gideceğine göre işler biraz daha değişecektir."