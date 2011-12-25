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Dünya

Suriye Genel Devrim Konseyi: "38 kişi öldürüldü" ANKARA (A.A)

25 Aralık 2011 00:48

-Suriye Genel Devrim Konseyi: "38 kişi öldürüldü" ANKARA (A.A) - 24.12.2011 - Suriye'de muhaliflere karşı bugün düzenlenen operasyonlarda 38 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, ülke genelinde rejim karşıtlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, çoğunluğu Humus, Hama ve Dera kentinde olmak üzere güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 38 kişinin öldüğünü açıkladı. Operasyonlar esnasında çok sayıda kişinin yaralandığını ve tutuklandığını kaydeden aktivistler, ordunun, İdlib'in Cebel El Zaviye bölgesindeki köylere baskınlar düzenleyip rastgele tutuklamalar yaptığını söyledi. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 7 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini duyurdu. Suriye'de olayların başladığı mart ayından bu yana 5 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.

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