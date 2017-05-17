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Dünya

Suriye Geçici Hükümeti: Yeni yasa ile 10.5 milyon Suriyeli vatandaşlık haklarını kaybedecek

"Sadece rejime ait bölgelerde kimlik dağıtımı yapılacak, yeni demografi bu yasa ile şekillenecek"

17 Mayıs 2017 11:45

Suriye'deki muhaliflerden oluşan Suriye Geçici Hükümeti'nin   Başbakan Yardımcısı Vecih Cuma, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından dağıtılacağı iddia edilen kimliklerle ilgili olarak "Yeni yasa ile 10,5 milyon Suriyeli vatandaşlık haklarını kaybedecek" dedi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Cuma, "Türkiye, Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere 10,5 milyon Suriyeli ülke dışında yaşamaya mahkum edildi. Buna ek olarak 4,5 milyon kişi de muhalif bölgelerde yaşıyor. Rejim tarafından çıkarılan yasada Büyükelçilikler ve konsolosluklar kimlik verme hakkından mahrum kılındı. Sadece rejime ait bölgelerde kimlik dağıtımı yapılacak. Bu demektir ki yeni demografi bu yasa ile şekillenecek” dedi.

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SuriyeSuriye Geçici HükümetiVecih CumaBeşşar EsadSuriyeli

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