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Dünya

Suriye gazetesinin '4 Türk savaş pilotu gözaltında' iddiasına yalanlama

El Vatan gazetesinin haberini aktaran Rusya’nın resmi haber ajansı RIA, Türk pilotların askeri bölgeye silahlı muhalif grup eşliğinde geldiğini bildirdi

31 Aralık 2012 15:05

Suriye’de Esed yanlısı “El Vatan” gazetesi, dört Türk savaş uçağı pilotunun Halep şehri yakınlarındaki bir askeri havaalanına sızmaya çalışırken gözaltına alındığını iddia etti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iddiaların "gerçek dışı" olduğu bildirildi.

Suriye gazetesinde yayımlanan haberi aktaran Rusya’nın resmi haber ajansı RIA, Türk pilotların askeri bölgeye silahlı muhalif grup eşliğinde geldiğini bildirdi.

Silahlı grubun dört Türk pilotla birlikte Halep yakınında “Koerc” askeri havaalanına gizlice sızmaya çalıştıkları sırada havalimanı güvenlik görevlileri tarafından fark edildiği öne sürüldü.

Gözaltına alındığı iddia edilen dört Türk pilotun isimleri ve akıbeti hakkında açıklama yapılmadı.


Genelkurmay'dan yalanlama


Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup dört savaş uçağı pilotunun Halep yakınlarında askeri bir havaalanına sızmaya çalışırken yakalandığı” iddialarının gerçek dışı olduğu bildirildi.

"Basın Yayın Organlarında Yer Alan Haber Hakkında" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1.   Bugün yabancı bir gazetede ve buna bağlı olarak çeşitli yayın organlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup dört savaş uçağı pilotunun Halep yakınlarında askerî bir havaalanına sızmaya çalışırken yakalandığı iddia edilmiştir.

2.   Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır."

Dışişleri kaynakları da böyle bir olayın kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti.

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