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Suriye Ermenileri Türkiye'de

Yaklaşık 2 hafta önce muhaliflerin kontrolüne geçen Keseb Kasabası'nın çeşitli bölgelerinde kalan Suriyeli Ermeniler, ÖSO'dan yardım isteyerek Türkiye'ye geçmek istediklerini söylediler

06 Nisan 2014 13:57

Suriye'deki Keseb bölgesinden Ermeni kadın ve erkeklerden oluşan toplam 2 araçlı 18 kişilik grup Yayladağı Gümrük Kapısı'na Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından getirilerek, Türk yetkililere teslim edildi.

Yaklaşık 2 hafta önce muhaliflerin kontrolüne geçen Keseb Kasabası'nın çeşitli bölgelerinde kalan Suriyeli Ermeniler, ÖSO'dan yardım isteyerek Türkiye'ye geçmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine 18 kişilik kadın ve erkeklerden oluşan grup ÖSO tarafından Yayladağı Gümrük Kapısı'ndaki görevlilere teslim edildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, gümrük kapısında yapılan işlemlerin ardından Yayladağı Kaymakamlığı öğretmen evine götürülen ve burada ilk muayeneleri yapılan ailelerin tüm ihtiyaçları karşılandı. Suriyeli Ermeni ailelerle, Yayladağı Kaymakamı Turan Yılmaz yakından ilgilendi. Suriyeli Ermeniler Türkiye’de oldukları için çok mutlu olduklarını kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.

Keseb’in Karaduran köyünden geldiğini belirten 67 yaşındaki Anehud Arahunyan “Evimizin yakınında savaş oldu. Muhalifler bizi Keseb'te güvenli bölgeye götürdü. Türkiye'ye sığınmak istediğimizi söyledik. Bizi sınıra getirip, Türk yetkililere teslim ettiler. Muhalifler bize çok iyi davrandı. Yiyecek, içecek verdiler, yatacak yer temin ettiler” dedi.

Hafta içi, muhaliflerce Keseb Sınır Kapısı’na getiren Suriyeli Ermeni 2 kardeş de Ermenilerin yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nde misafir edilmişti.

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