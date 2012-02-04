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Dünya

Suriye Enformasyon Bakanından muhalefete suçlama ŞAM (A.A)

04 Şubat 2012 23:05

-Suriye Enformasyon Bakanından muhalefete suçlama ŞAM (A.A) - 04.02.2012 - Suriye Enformasyon Bakanı Adnan Mahmud, muhalefeti BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye ile ilgili karar tasarısını etkileyebilmek için Humus kentini bombalamakla suçladı. Mahmud, "Suriye ordusunun Humus kentindeki mahalleleri vurduğuna ilişkin haberlerin asılsız ve yanlış olduğunu, bu bilgilerin BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısı nedeniyle, bilgi savaşı çerçevesinde verildiğini" belirtti. "Arap ve Batı basınının bu saldırısının bölgede Suriye Ulusal Konseyi tarafından kışkırtılan silahlı terör gruplarının artışıyla aynı zamana denk geldiğini" ifade eden Mahmud, bu grupları "Humus sokaklarında ve mahallelerinde ayırt etmeksizin ateş açmakla, orduyu işe karıştırmaya ve gerçeği çarpıtmaya çalışmakla" suçladı. Mahmud, bazı televizyon kanallarını bombardımanlarda ölen, silahlı terör grupları tarafından kaçırılan ve öldürülen vatandaşların cesetlerini göstermek, böylece BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısı sırasında bazı ülkeleri etkilemeye çalışmakla itham etti.

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