'Suriye elektrik alımını durdurdu'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Suriye’nin bir hafta önce Türkiye’den elektrik almayı durdurduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Suriye’nin Türkiye’den elektrik alımını durdurduğunu söyledi.

Suriye’nin elektrik talebinin yüzde 20’sini Türkiye’nin karşıladığını belirterek, Yıldız, ''Suriye bir hafta önce Türkiye'den elektrik almayı durdurdu. Bu yönde tekrar istekleri olursa elektrik verebiliriz'' dedi.

Bakan Yıldız, “Suriye halkının refahıyla ilgili bir durum, tercih ederlerse yardım edeceğiz. Bir miktar alacakları var ama bize bu konuda bir sıkıntı iletmediler” diye konuştu.



Aksa: Hatlardaki problem nedeniyle durdu



Suriye'ye elektrik ihracatı yapan Aksa Grubu şirketlerinden Aksa Doğalgaz'ın CEO'su Yaşar Arslan, Suriye'nin elektrik alımını kendi iç hatlarındaki problem nedeniyle durdurduğunu açıkladı.

Enerji Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, "Bu ay içinde hatların yapımı bitince tekrar akışa başlanacağını tahmin ediyorum. Suriye ile mevcut sözleşmemiz devam ediyor" dedi.