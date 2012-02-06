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Dünya

Suriye, El Suri'yi serbest bıraktı ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 12:44

-Suriye, El Suri'yi serbest bıraktı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Suriye'de Beşşar Esad rejimi, İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 Temmuz 2005'te düzenlenen saldırıların planlayıcısı olmakla suçlanan Ebu Musab El Suri'yi serbest bıraktı. El Arabiya'nın haberine göre, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) yakalamasının ardından 6 yıldır Suriye'nin Halep kentindeki cezaevinde bulunan El Suri, geçen hafta salıverildi. El Suri'nin serbest bırakılmasının, ABD, İngiltere ve Batılı müttefiklerine, Suriye rejimine arkalarını dönmeleri halinde karşı karşıya kalabilecekleri konusunda bir uyarı olarak yorumlandı. Mustafa Setmeryem Nasır olarak da bilinen Suriye doğumlu El Suri, terör örgütü El Kaide'nin Avrupa faaliyetlerinin şefi olarak nitelendiriliyor.  Londra'da 2005'te metro istasyonlarında düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmiş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı. El Suri, Madrid'de 2004 yılında yapılan, 191 kişinin öldüğü tren saldırılarının sorumlusu olarak İspanya tarafından da isteniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı El Suri'nin başına 4,75 milyon dolar ödül koymuştu. 

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