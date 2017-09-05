Suriye, Dünya Kupası Finalleri için play-off maçı oynayacak

Uzun süredir yıkıcı bir savaşın içerisinde bulunan Suriye, 2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda İran deplasmanında 2-2 berabere kalarak finallere kalmak için play-off maçı oynamaya hak kazandı. Suriye, İran'a bir gol daha atıp galip gelmesi halinde direkt olarak 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne kalacaktı.

Suriye'nin gollerini Tamer Haj Mohamad ve Omar Al Somah kaydederken, ev sahibi İran'ın golleri de Sardar Azmoun'dan (2) geldi.

Suriye, 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne kalmak için play-off karşılaşmasını Suudi Arabistan veya Avustralya ile oynayacak.