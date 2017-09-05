T24 LogoT24 Logo
Spor

Suriye, Dünya Kupası Finalleri için play-off maçı oynayacak

Suriye, bir gol daha atması halinde direkt olarak finallere kalacaktı

05 Eylül 2017 19:46

Uzun süredir yıkıcı bir savaşın içerisinde bulunan Suriye, 2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda İran deplasmanında 2-2 berabere kalarak finallere kalmak için play-off maçı oynamaya hak kazandı. Suriye, İran'a bir gol daha atıp galip gelmesi halinde direkt olarak 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne kalacaktı.

Suriye'nin gollerini Tamer Haj Mohamad ve Omar Al Somah kaydederken, ev sahibi İran'ın golleri de Sardar Azmoun'dan (2) geldi.

Suriye, 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne kalmak için play-off karşılaşmasını Suudi Arabistan veya Avustralya ile oynayacak.

 

ETİKETLER

SuriyeDünya KupasıFinallerelemebir maçiranne zamansaat kaçtaçıktı mı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24