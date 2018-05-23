Suriye Dışişleri: Türkiye ile ilişkilerimiz Erdoğan'ın imparatorluk hayalleri yüzünden bozuldu

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye ile ilişkilerinin onarılmasını umduklarını fakat bunun için bir dizi şartları olduğunu söyledi. Mikdad, ilişkilerin düzelebilmesi için "Türkiye'nin, Suriye'deki teröristleri desteklemeyi bırakması, askeri güçlerini ülkeden çıkarması gerektiğini" ifade etti. Mikdad Sputnik'e verdiği demecinde, "Türkiye ile ilişkilerimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, onun siyasal hırsları ve imparatorluk hayalleri yüzünden bozuldu" dedi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı şöyle devam etti:

"(Erdoğan) Suriye'deki silahlı grupları desteklemenin sonuçlarını düşünmüyor. Kendisi, komşusu olan bir devleti yerle bir etti. Türkiye'nin Afrin'i işgali de bunun açık bir örneği."

Mikdad, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Şam-Ankara ilişkilerinde değişiklik olması ihtimaline ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türk halkının (ilişkilerin) düzelmesi sürecini desteklemesini isteriz, Türk hükümetininse Suriye'deki teröristleri desteklemeyi bırakıp Suriye'nin bir kısmını işgal etmiş olan güçlerini buradan çekmesini istiyoruz. İlişkilerin düzelmesi her iki halkın da çıkarlarına olur."