Suriye Dışişleri'nden Erdoğan'a: Gerçeklerden kopuk

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Ordusu, Türkiye askerlerine saldırdığı durumda 'her yerde' vurma uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'gerçeklerden kopuk' olduğunu söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'deki krizle ilgili son açıklamalarına Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın şu yanıtı verdiğini duyurdu: "Türk rejiminin başının yaptığı içi boş açıklamalar ancak cahil olduğu kadar gerçeklikten kopuk bir kişiden gelebilir"

Suriye Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı'ndan bir kaynağın SANA'ya yaptığı açıklamalar şöyle aktarıldı:

"Suriye Arap Ordusu'nun saldırıları altında desteklediği, silahlandırdığı ve eğittiği terör örgütlerinin çöküşünün ve kendisinin uluslararası terörizmin aracı olarak komutan rolünün ve Amerikalı efendilerinin elinde kukla olduğunun açığa çıkmasının ardından, Türk rejiminin başı, bize, ancak gerçeklikten uzak bir kişi tarafından yapılabilecek içi boş, ileri tutaryanı olmayan açıklamalar yöneltmektedir."

"Tüm Suriye coğrafyasında terör örgütleriyle savaşma kararlılığını teyit ederiz, buna Türk rejiminin başı tarafından desteklenen terörist grupların çıkışlarını engellediği sivillere güvenli geçiş açmak dahildir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AKP grup toplantısında yaptığı açıklamalarda İdlib üzerinde yapılan anlaşmalara uyulmadığına dikkati çekerek, "Artık lafa değil, sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz" dedi. Rejim unsurlarına Türkiye'nin gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için şubat ayı sonuna kadar müddet veren Erdoğan, "Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum" dedi.