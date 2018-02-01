Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni 'Afrin' açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında harekât, 'saldırganlık' ve 'işgal eylemi' olarak nitelendirildi ve 'Suriye Cumhuriyeti'ne yönelik aleni bir saldırı' olduğu belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından Afrin operasyonun ile ilgili yapılan yeni açıklamada "Suriye topraklarında bulunan, hükümetin onaylamadığı her türlü askeri güç varlığı, saldırganlık ve işgaldir" ifadelerine yer verildi.

"Uygun yanıt verilecek"

Sputnik'te yer alan habere göre, Bakanlık açıklamasında ''Suriye hükümeti, buna uygun yanıt verecektir" denildi.

"Afrin Suriye'nin ayrılmaz parçası"

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını duyurmuştu.

Suriye hükümeti, 'Suriye'nin ayrılmaz parçası' olarak kabul ettiği Afrin'e yönelik harekatı kınamıştı.

BM’ye iki mektup

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na da birer mektup yazdığı belirtildi.

BMGK’nın 1373, 1624, 1170 ve 1178 sayılı kararlarını Türkiye’nin gerekçesi olarak kabul etmeyen bakanlık, kararların egemen bir devletin sınırlarında ‘terörle mücadele bahanesiyle askeri operasyon düzenleme hakkı vermediğini’ savundu.

Mektupta “Hükümetin rızası olmaksızın Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri güçler işgalci konumundadır ve eylemlere bu tanım çerçevesinde yanıt verilecektir” dendi.