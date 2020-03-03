Suriye Dışişleri Bakanlığı: Türk ordusuna karşılık vereceğiz

T24 Dış haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin saldırılarına karşı koyacağını" ifade etti ve Ankara'yı "ülkenin iç işlerine müdahale ettiği" iddiasıyla kınadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısına başlattığı 'Bahar Pınarı Harekâtı'nı kınayan bakanlık, "Suriye ordusu Türkiye'ye azimle karşılık verecektir ve oradaki terörist örgütlerle savaşmaya devam edecektir" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Şam, diğer ülkelere de Türkiye'yi kınaması için çağrıda bulundu.

Dün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat tarihinde 34 askerin İdlib'de uğradıkları saldırı sonucu şehit olmasının ardından rejim güçlerinin tamamını hedef alacak şekilde kapsamlı bir harekât başlatıldığını söyledi. "Bizim acı yaşanmaması konusundaki hassasiyetimizi zafiyet veya çekingenlik olarak görenlere gerçek gücümüzü göstermeye daha yeni başlıyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak" ifadesini kullandı.