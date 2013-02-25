Suriye Dışişleri Bakanı: Silahlı muhalefetle görüşmeye hazırız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Esed rejiminin silahlı muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ülkesindeki soruna çözüm aramak için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesi öncesi açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, rejimin Suriye'deki silahlı muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Rus haber ajansı Itar-Tass'a açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, "Suriye'de isteyen herkesle diyalog kurmaya hazırız. Elinde silah olanlarla bile görüşmeye hazırız çünkü reformların kanla değil, sadece diyalogla geleceğine inanıyoruz" dedi.

Suriye Ulusal Koalisyon lideri Muaz el Hatip geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Beşşar Esad'ı iktidarı bırakması ve görüşmelere katılmayacağı sözü vermesi halinde, Şam yönetimiyle diyalog kurmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Muaz el Hatip'in bu açıklaması bazı silahlı muhalifler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Hafta sonu Halep'te Suriye ordusu tarafından düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ise muhalifler, uluslararası toplumu yıkıma sessiz kalmakla eleştirmişti.



Muhalifler Rusya'ya gitmiyor



Suriye Ulusal Koalisyonu bu doğrultuda Washington ve Moskova'ya yapılması planlanan ziyaretlerin iptal ettiklerini açıklamıştı.

Muhalifler gelecek ay İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak "Suriye'nin Dostları" toplantısına katılma kararını da askıya aldığını açıklamıştı.