Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Moskova'da mevkidaşı Lavrov'la görüşecek

Rusya'da G20 zirvesi devam ederken, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in pazartesi günü Moskova'ya giderek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceği açıklandı.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Muallim'in "Suriye'deki son durumu" görüşeceğini bildirdi.

Rusya aynı zamanda bugün başlayan G20 zirvesine ev sahipliği yapıyor. Lavrov'un St. Petersburg şehrinde yapılan zirvede yapılacak istişareleri Muallim'e aktaracağı tahmin ediliyor.

Moskova’daki diplomatik kaynaklar ise Suriyeli bakanın "Rusya, ABD'nin olası bir askeri harekatı durumunda Suriye'yi nereye kadar desteklemeye niyetli?" sorusuna cevap arayacağını belirtti.