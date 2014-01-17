Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Ateşkes planını Rusya'ya verdim

İkinci Cenevre Konferansı öncesi Suriye'deki Esad rejiminden yeni bir hamle geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Halep'te ateşkesi sağlayacak planı Rusya'ya verdiğini söyledi.
İkinci Cenevre Konferansı öncesi Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "Halep'te ateşkes ve esir değişimini sağlayacak planı Rusya'ya sunduk" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim dün Moskova'da İkinci Cenevre Konferansı hazırlıklarını değerlendirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İkinci Cenevre Konferansı öncesi İran ve Suriye ile "Üçlü Zirve" iddialarını reddetmişti.