Suriye Dışişleri Bakanı: IŞİD'in en büyük sponsoru ABD

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Moskova'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda da ağırlanan Muallim, IŞİD'in bir numaralı sponsorunun ABD olduğunu iddia etti.

Moskova’yı ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’i kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şam rejimine desteğin sürdüğünü ve ileride de süreceğini açıkladı.

Muadil konuk olmamasına rağmen Muallim'i Kremlin Sarayı'nda kabul eden Putin, “Bu savaşın önünde sonunda Suriye halkının galip gelmesiyle sona ereceğine inanıyorum. Rusya’nın Suriye politikasında herhangi bir değişiklik yok. Suriye’yi uluslararası teröre karşı verdiği mücadelede desteklemeye devem edeceğiz” dedi.

Açıklamasında Suriye'nin komşularına da değinen Putin, “Özellikle IŞİD olgusundan sonra tehlikenin farkına varmaya başlayan Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkeler işbirliğinden yana görüş belirtiyor. Biz Rusya olarak Suriye dahil bölge ülkeleri arasında mevcut problemlere rağmen teröre karşı işbirliği yapılması için aracı olmaya hazırız” ifadesini kullandı.

Çok büyük bir mucize gerekiyor

Putin’le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Muallim, "Putin'in mucizeler gerçekleştiren biri olduğunu biliyorum fakat Suudi Arabistan, Türkiye, Katar ve ABD ile anlaşma, çok büyük bir mucize gerektiriyor" dedi.

IŞİD’in bir numaralı sponsorunun ABD olduğunu iddia eden Muallim, ABD’nin pratikte milyarlarca dolar harcayarak teröristleri eğittiğini öne sürdü, "2 bin 100 IŞİD militanı, şu anda Amerika tarafından son model silahlarla donatılmış vaziyette Suriye’nin güney bölgelerine aktarıldı. Amerika hatta bunu gizlemeye bile ihtiyaç duymuyor” dedi.

Şam yönetiminin uluslararası terörle mücadelede Rusya’ya bel bağladığını hatırlatmayı da unutmayan Muallim, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un izlediği politikalar bizim için hayati önem taşıyor. Suriye krizinin çözümünde Rusya’ya sağladığı katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu

Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamada da “bölgedeki krizin Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiği” görüşü ifade edildi.

“Dış oyuncular” olarak tanımlanan taraflara seslenilen açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: “Biz Rusya olarak krizin Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğü çerçevesinde görüşmeler ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmasından yana olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz. Şam yönetimiyle işbirliği yapılmadan, sadece ABD’nin öncü olduğu ve çifte standartlar izlendiği koalisyonla Suriye’de savaş ve teröre son verilemeyeceğinin artık anlaşılması gerek. ABD öncülüğünde bir yıl önce kurulan ve uluslararası terörle mücadeleyi birinci görev edinen koalisyon herhangi somut sonuç elde edebilmiş değil.”

Suriye’deki uluslararası terör örgütlerine karşı bölgede en etkin mücadelenin rejim ordusu ve Kürt güçleri tarafından verildiğine değinilen açıklamada, taraflara 30 Haziran 2012 Cenevre Konferansı’nda varılan nihai ilkelere dönme çağrısı yapıldı.