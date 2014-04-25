Mahkeme Suriye dinlemesi başvurusunu 'yasa dışı dinleme' gerekçesiyle reddetti

Suriye'nin durumunun görüşüldüğü gizli toplantıya ilişkin ses kayıtları ile ilgili olarak İşçi Partisi tarafından yapılan başvuru yasa dışı dinleme olduğu gerekçesiyle mahkemece reddedildi. İşçi Partisi’nin, “Suriye’ye karşı savaşa tahrikte bulunarak devletin güvenliğine karşı suç işledikleri” gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunduğu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’na ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi.

Oda TV'nin haberine göre, İşçi Partisi’nin 28 Mart 2014 tarihinde yaptığı suç duyurusu başvurusu üzerine, Türkiye’yi Suriye’ye karşı savaşa sokma planlarının yapıldığı Dışişleri Bakanlığı toplantısı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ele alındı.

Yasa dışı delil elde edildiği gerekçesiyle...

Hakan Fidan ve Feridun Sinirlioğlu hakkında söz konusu ses kayıtlarının yasa dışı elde edildiğinden bahisle, “işleme konulmama kararı” alındı. Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay 2. Başkanı hakkında ayırma kararı verilerek, ilgili dosyalar görevsizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderildi.

Başvuruyu inceleyen Ankara C. Başsavcılığı'nca, fiilin Başbakanlık ve bakanlık görevleri kapsamında işlendiği belirtilerek, Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu hakkında yapılan suç duyurusunun Anayasa’nın 100. maddesine göre TBMM kararıyla soruşturulabileceği belirtildi ve “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığınca yürütülen soruşturma ise henüz sonuçlanmış değil.